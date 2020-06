Torino, la rassegna stampa di oggi 20 giugno 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Longo riapre il campionato del Toro, vietato sbagliare. E annuncia cambi di formazione

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Moreno Longo sia pronto a far ripartire la squadra contro il Parma: novità di formazione e lavoro sulla mentalità dei giocatori. Stasera in campo.

Tuttosport: Toro: non puoi più sbagliare

Longo, via alla missione salvezza: “Impariamo a cambiare pelle”

Nkoulou: vedi Parma e svolta

In campo al Tardini dopo l’ammutinamento. Adesso è chiamato a rialzare il muro granata

La Stampa: Il Toro riparte giocando all’attacco: Belotti e Zaza per spaventare il Parma

Stasera allo stadio Grande Torino la Serie A ricomincia la stagione interrotta a marzo

CronacaQui: Il Toro riapre la A e Longo avverte: “Usiamo la testa”

Missione salvezza

La Repubblica: Longo: “Con il Parma mi gioco la coppia gol”

La Gazzetta dello Sport: Pronti, partenza e… Gallo!

Toro da carica, Belotti alla guida dell’assalto al Parma

Corriere Torino: “Toro usa la testa”

Alle 19.30 torna il campionato e tocca subito ai granata, contro il Parma di D’Aversa. Longo: “Saremo camaleontici, l’attenzione farà la differenza”