Torino, la rassegna stampa di oggi 21 giugno 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: soddisfazione per la prova, meno per il pareggio che portai granata a +3 dalla Serie B

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra di Longo abbia ripreso il suo cammino per la salvezza. Un punto che sta molto stretto a Belotti e compagni, ma con la soddisfazione di aver rivisto un po’ di gioco.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro, segni di vita e +3 dalla zona B

Tanti gol falliti a colpo sicuro: Kucka risponde a Nkoulou e sfugge una vittoria meritata. Presa l’Udinese: martedì lo scontro diretto

Longo: “Ci sono scorie, però abbiamo reagito e giocato di squadra”

Il tecnico: “Pari strettissimo. Con i tifosi una di quelle palle sarebbe entrata. Belotti stia sereno: resta un valore aggiunto. Berenguer? Era calato. Che partita Meité e Nkoulou”

La Stampa: Gol al razzismo

Nkoulou porta in vantaggio il Toro e si inginocchia in campo nel ricordo di Floyd: “Una dedica per mio fratello George”. Per i granata è soltanto un’illusione: il Parma pareggia, poi Belotti sbaglia un rigore. Segnali comunque incoraggianti

La Gazzetta dello Sport: Torino, punto e rimpianti

Apre Nkoulou nel nome di Floyd. Zaza e Belotti graziano il Parma

Corriere Torino: Il Toro è vivo e sa lottare

Tante occasioni ma un punto contro il Parma, Longo è “Contento della prestazione, meno del risultato: quando si gioca si devono prendere tre punti, ma noi ci siamo”