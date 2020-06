Torino, la rassegna stampa di oggi 22 giugno 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: focus su Belotti, ora deve tornare al gol. Il Toro intanto si prepara all’Udinese, è già vigilia

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro abbia analizzato il pareggio col Parma e stia già pensando all’Udinese, in programma domani. Tra i focus, vari approfondimenti su Belotti.

Tuttosport: Nkoulou-Meité, nuovi acquisti Toro

La difesa granata ritrova un leader che si era perso. Il centrocampista ha portato lo sprint dei giorni più belli

E ora ci vuole Belotti!

Serie nera finita, ma il Gallo dov’è?

La Stampa: Belotti, meglio gli assist dei tiri. Esperimento riuscito a metà

Contro il Parma, il Gallo ha lasciato il centro dell’area a Zaza con modesti risultati. Toro, domani sfida cruciale con l’Udinese

La Repubblica: Un rebus per Longo, far rinascere il Belotti goleador

La coppia con Zaza non funziona. Poi c’è il nodo rigori: quello fallito col Parma è il settimo su 24

La Gazzetta dello Sport: Toro pronto a svoltare

Longo ottimista, la ripartenza in cinque punti

Corriere Torino: Nella giusta direzione

Dopo l’1-1 con il Parma, il presidente Cairo dà la carica per l’Udinese. “È mancata la vittoria che avremmo meritato. Ora dobbiamo continuare: lavorare con ferocia e aggiungere qualcosa”