Torino, la rassegna stampa di oggi 23 giugno 2020 - Toro.it

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Moreno Longo sia alle prese con la ricerca della vittoria dei granata: contro l’Udinese serviranno i tre punti, e l’allenatore chiede ai suoi una prova di carattere.

Tuttosport: “Ora più ferocia: e la vinciamo”

Il Longo segreto per l’Udinese: “Toro, sei forte”

Berenguer, fase 2. Lo scatto in fascia ma non con i nervi

La buona prestazione dell’ala contro il Parma macchiata dal nervosismo alla sostituzione: accenda solo la fantasia

CronacaQui: Il Toro non può più fallire. Stasera servono i 3 punti

Longo conferma l’11 che ha pareggiato col Parma

La Repubblica: Toro, sfida salvezza con l’Udinese. Longo: “È una finale da vincere”

Granata stasera di nuovo in campo all’Olimpico contro i friulani che hanno gli stessi punti in classifica. Il tecnico orientato a confermare la formazione che ha affrontato il Parma, con la coppia Belotti-Zaza