Torino, la rassegna stampa di oggi 24 giugno 2020 - Toro.it

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta della vittoria sull’Udinese, dei primi tre punti in granata per Longo e della gioia della squadra, che si allontana dalla zona retrocessione.

Tuttosport: La furia del Gallo, salvezza del Toro

Un gol di devastante potenza dopo 981′ di digiuno e un esempio costante per i granata che resistono al dominio dell’Udinese

“Dopo quel rigore, ci tenevo da matti: dovevo rimediare!”

Belotti: “Col Parma la colpa era stata mia, ma sono rimasto tranquillo. Finalmente!”. Longo: “La strada giusta, solo per il Toro”. Cairo: “Vittoria di cuore e piedi per terra”

La Stampa: Il ruggito di Belotti

Il centravanti ritrova il gol dopo 981 minuti di digiuno e trascina il Toro. I granata volano a +6 dalla zona pericolosa. Prima vittoria di Longo

CronacaQui: Ossigeno Toro: il gol di Belotti scaccia la paura

La Repubblica: Belotti, canto per la salvezza. Il Torino non ha più gli incubi

La Gazzetta dello Sport: Ecco il vero Gallo!

Belotti torna a segnare e il Torino piega l’Udinese

Corriere Torino: Toro e Sirigu, 100 notti felici

Belotti segna il gol partita, che Salvatore festeggia come sa: “Io guardo avanti”