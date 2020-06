Torino, la rassegna stampa di oggi 25 giugno 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Cairo e le parole sul Toro e Belotti. Calciomercato: idea Schelotto che sarà presto svincolato

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro stia a poco a poco cambiando: Cairo è fiducioso e intanto conferma Belotti. Poi, qualche indiscrezione di calciomercato.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Belotti senza limiti e Cairo lo blinda: “Non vendo il Gallo”

Il presidente granata: “È la nostra bandiera e me lo tengo stretto. Per lui ho rifiutato grosse cifre, ma non me ne pento. In Coppa Italia ho tifato Napoli”

Riecco Schelotto e il Toro ci pensa

L’argentino ora è in scadenza di contratto con il Brighton e vuole tornare in Italia. Sull’esterno si è fatto sotto anche il Benevento, però lui preferisce i granata

La Stampa: Toro, Belotti nei magnifici cinque. Cairo: “Per me non ha prezzo”

Questa stagione di fila con almeno 10 reti come Baloncieri. Meglio di lui solo Pulici, Mazzola, Gabetto

CronacaQui: Longo ha cambiato il Toro tra testa, modulo e gambe

Tanto il lavoro del tecnico, compresa l’intuizione di Edera trequartista

La Repubblica: Longo, prima gioia con il contratto che scade fra cinque giorni

La Gazzetta dello Sport: Carica Cairo: “Toro, è una solida ripartenza. Belotti? Me lo tengo stretto”

Il numero 1 granata: “Adesso rimaniamo con i piedi per terra, perché la strada è ancora lunga”

Corriere Torino: “Ora è un altro Torino”

Belotti pensa a Baselli e festeggia il suo decimo centro in A: “Dovevo cancellare il rigore sbagliato”