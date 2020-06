Torino, la rassegna stampa di oggi 26 giugno 2020 - Toro.it

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra di Moreno Longo pensi al Cagliari e a un modo per trovare altri tre fondamentali punti per la salvezza. Intanto, c’è il calciomercato che preme: da Schelotto a Joao Pedro.

Tuttosport: “Mi sento da Toro”

Da Brighton: Schelotto c’è. “Colpito dal tifo granata, pronto a tornare in Italia”

In ballo salvezza e affari. Toro, conquista Joao Pedro!

Vagnati, atteso alla trattativa, spera che una grande prestazione granata faccia colpo sull’attaccante brasiliano

CronacaQui: Toro, le armi in più per mister Longo. Ecco Verdi-Ansaldi

La Gazzetta dello Sport: Il metodo Longo

Psicologia, morale e scelta tattica

Corriere Torino: Longo e il ruotaToro

Ansaldi recuperato, Verdi pronto per la panchina. A Cagliari i granata cambiano molto, non il 3-4-3