I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 14 settembre 2021: l’analisi dopo il rotondo successo sulla Salernitana

La Gazzetta dello Sport

-Il poker del Toro: Juric, ripartenza lanciata in quattro mosse

La scossa dei nuovi, l’exploit del nucleo storico, Sanabria e l’effetto entusiasmo

-Djidji operato per una frattura al naso, Belotti ancora a parte, si rivede Zaza

Tuttosport

-Era ora: “Daje Toro”. I giocatori mai così: “La strada giusta”

Milinkovic cita Mou per caricare i compagni. La carica di Lukic, Bremer, Singo e Buongiorno. Ansaldi: “Con questo spirito…”

-Djidji da oggi è in maschera

Ieri sotto i ferri, già oggi al Fila con la protezione

-E Brekalo scalpita. Juric punta su di lui per stupire il Mapei

Rimasto fuori con la Salernitana per dare un’altra chance a Pjaca, il croato contro la squadra di Dionisi è atteso al debutto dall’inizio