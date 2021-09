Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi sul Torino

Tuttosport

Tre rinforzi di qualità granata

Brekalo: “Feroce come vuole Juric. Farò gol e assist”

“Voglio conquistare i tifosi con le mie qualità in attacco, sono affamato e pieno di ambizioni. Ma che ansia per quell’aereo in ritardo l’ultimo giorno di mercato”.

Praet: “Gallo, ti lancio pure io”

“Belotti capitano vero: ne ho avuto la prova domenica. Giampaolo? Sì, mi voleva”

Campagna derby: via! Col Siviglia su Belotti

Dalla Spagna rilanciano l’interesse del club andaluso per il Gallo che sogna di rientrare proprio contro la Juve: i tifosi non vogliono perdere il loro capitano.

La Gazzetta dello Sport

Progetto Toro

Carica Zima, Praet e Brekalo: “Stregati dalla maglia granata”

Presentati gli ultimi tre acquisti: “Non abbiamo avuto un solo minuto di esitazione nell’accettare la proposta. Siamo un gruppo forte e competitivo”