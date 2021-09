Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani che si occupano del Torino in edicola quest’oggi

Tuttosport

Sanabria dribbla Belotti

E’ in forma, è su di morale, è già proprietà del Toro: il Gallo può attendere

Il gol, le attitudini anche le parole del paraguaiano riassumono il senso di un investimento per il futuro. Il capitano, invece…

Brekalo per Juric: dalla trequarti 27 gol in due anni!

Da Zaccagni a Barak: le reti (più 24 assist) dei trequartisti sono state fondamentali per capitalizzare il gioco del croato a Verona

I dubbi in porta. Vanja esambe brivido

Incerto anche contro la Salernitana, Milinkovic-Savic si gioca adesso la titolarità caldeggiata dalla società

La Gazzetta dello Sport

La spinta di Cairo

“Toro, bella mentalità: continua così”

Il presidente granata fa il punto alla vigilia della trasferta a casa del Sassuolo: “Mi è piaciuta con la Salernitana la voglia di giocare all’attacco, di non fermarsi mai”