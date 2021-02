Nella nostra consuetata rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani che si occupano del Torino

Sono tanti i temi presenti nei vari quotidiani in edicola quest’oggi per quanto riguarda il Torino: si va dall’importante recupero in difesa di Nicolas Nkoulou a quello ormai prossimo di Antonio Sanabria, che Davide Nicola attende con ansia in modo da aver una soluzione in più in attacco. Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei giornali che seguono da vicino le vicende della squadra granata.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

Il Toro a Sanabria: fai in fretta!

Priorità assoluta per trovare una vera spella di Belotti

Positivo a Covid e mai in campo, il paraguaiano attende ancora il tampone del via libera. Tanti i messaggi dei tifosi

Bonazzoli ignorato: ma non può rendere meno di Zaza e di Verdi

Poche presenze, però ha la stessa media-gol di Belotti in base ai minuti giocatori. La zavorra del riscatto: 8 milioni se segnerà 8 reti

A Cagliari sarà già spareggio

Venerdì sera primo scontro diretto per la salvezza: il Toro non può fallire

Per Sirigu & C. Nicola vuol dire fiducia. Ma ora i fatti

Parole significative e confortanti: però non bastano

La Gazzetta dello Sport

Toro ai raggi X

Come cambiare marcia dopo 4 pari consecutivi

Nicola ha ritrovato Sirigu-Nkoulou e oggi Sanabria fa un altro test. Ma bisogna costruire di più e meglio

Il Corriere della Sera

Comanda Nkoulou

Il Toro sembra aver davvero ritrovato il Leone indomabile formato leader là dietro. Nicola: “Mi è piaciuta l’interpretazione di gara di Nicolas”