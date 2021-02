Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che seguono da vicino il Torino

La partita di venerdì contro il Cagliari, vero e proprio scontro salvezza da non sbagliare, è l’argomento principale sui quotidiani in edicola quest’oggi che seguono da vicino il Torino. Nella nostra consueta rassegna stampa ecco i titoli dei giornali.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

Agroppi dà lezioni di Toro: “Cairo, fai una vera società!”

Parla una delle bandiere più amate dai tifosi: “Che tristezza vedere il mio Toro crollato così in basso in classifica. Questa squadra in generale ha doti modeste, vincere una partita diventa un’impresa. Ma ora ho fiducia in Nicola”

A Cagliari occasione d’oro per portarsi a più cinque dalla terzultima posizione

Nicola al Filadelfia sta lavorando sull’attacco

Il Museo al Filadelfia: “Via all’iter dei bandi e alla ricerca fondi”

Asvisio, presidente della fondazione per conto del comune di Torino: “Prendo atto con piacere della volontà di Cairo di accelerare, siamo tutti d’accordo. Passi concreti nella prossima riunione”.

La Gazzetta dello Sport

Unità speciale Toro

Patto di solidità. Nicola dà i pieni poter a Bremer, Izzo e Nkoulou

Test finiti: il tecnico punta su un trio che già si è rivelato determinante

La Stampa

Trentanove punti e quartultimo posto. Toro, l’algoritmo vuole dire salvezza

La proiezione del Cies, che analizza i dati del campionato, garantirebbe la tranquillità. La squadra di Nicola dovrebbe passare a una media gara di 1,37 contro lo 0,7 attuale

Il Corriere della Sera

Annoni sfida Nicola

Il grande ex approva il nuovo tecnico: “Sa cos’è il Toro, ha restituito carattere ai suoi giocatori. E da Cagliari bisogna tornare con almeno un punto”