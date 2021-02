Ecco i principali titoli dei quotidiani in edicola mercoledì 17 febbraio: le notizie sul Torino a due giorni dalla sfida di Cagliari

L’attesa per la sfida di venerdì sera e le ultime dal Filadelfia, quella per Sanabria che è ancora positivo e che quindi non ha potuto incontrare il gruppo e soprattutto allenarsi agli ordini di Nicola per poter essere a disposizione. Queste le notizie principali nella rassegna stampa di oggi, 17 febbraio 202.

Tuttosport: Muzzi: “Fidatevi di Nicola e Sanabria“

Covid, Lazio deferita. Toro e Juve possono recuperare punti

Al vaglio della procura la vittoria con i tre “positivi” sui granata e il pari con i bianconeri

Caso DS: Vagnati deve riconquistare Cairo

Contratto fino al ’22, ma destino in bilico: dipenderà anche dalla salvezza. Pretendenti alla finestra

Il Corriere Torino

Zaza-Cagliari, che storia

L’attaccante ha segnato 5 reti in 7 partite ai rossoblù (due in maglia granata: due 1-1). I sardi lo volevano, lui ha scelto il Toro e cerca i gol per restare al fianco di Belotti

La Stampa

Toro e Cagliari, che mutazione. Dall’Europa alla lotta salvezza