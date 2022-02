I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 15 febbraio 2022, a tre giorni dal derby dalla Juventus

Tuttosport

-Derby, ultime chiamate. Si può dare ancora senso alla stagione, altrimenti si cambia

Un risultato importante contro la Juve manterrebbe viva in Juric la speranza di un gran finale di stagione

-Juric colpito da Izzo. Pensa di rilanciarlo

Che Toro in panchina

La Gazzetta dello Sport

Il muro del Toro. Dal rinnovo al derby da quota 100. Bremer sempre più leader di Juric

Il difensore contro la Juve toccherà la tripla cifra in maglia granata. Sfiderà nuovamente Vlahovic, che ha già tenuto a secco con la Viola