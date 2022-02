I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 14 febbraio 2022, due giorni dopo la sconfitta col Venezia

Tuttosport

Toro, senza Belotti non si può. Derby da Gallo, Gallo da derby

In pochi minuti contro il Venezia ha ribadito di avere un altro spessore, un’altra incidenza. Quel fattore psicologico

-E Vanja si gioca tutto con la Juve

Juric venerdì darà ancora fiducia al serbo, però le 4 prove negative pesano: Berisha e Gemello si scaldano

-Juric, ora serve un piano B per raddrizzare le partite

Se il Toro gioca male perde sempre, quando gioca bene spesso non vince: urgono contromisure

La Gazzetta dello Sport

Sviste, polemiche, ritardi al video: da Sera a Giua, fischietti stonati.

L’arbitro di Torino-Venezia non verrà fermato, Piccinini (Lazio-Bologna) rischia: in campionato troppe scelte discutibili