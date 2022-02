La rassegna stampa di oggi, venerdì 11 febbraio 2022: i titoli sul Torino alla viglia della sfida col Venezia

Tuttosport

-Il Toro e gli impianti dei sogni. Fila incompleto, stadio ipotecato

Filadelfia: sale mensa e relax da creare in estate, 2 anni dopo le intese. Da rifare il sistema anti-spie. E il Museo?

-Il piano Robaldo: pronto nel 2023

Centro per il vivaio, cantiere di nuovo fermo: amianto e rifiuti tossici da smaltire, poi demolizioni e costruzione

-Toro, con i cambi puoi colpire duro

Juric ha insistito col gruppo sull’importanza delle alternative. Ed è intenzionato a sfruttare tutte le sostituzioni per svoltare

La Stampa

Effetto Juric alla prova stadio. Toro-Venezia, un nuovo esame

Granata terzultimi come media spettatori dove in casa il ritmo è da Champions