La rassegna stampa sul Torino di giovedì 10 febbraio 2022: ecco i titoli dei principali quotidiani sulla squadra di Juric

Tuttosport

Mancini, assist per Belotti e Juric

“Sei dei nostri, ora dai il massimo per il tuo Toro”

Brekalo, buone notizie. Test ok: torna in gruppo

Sta meglio, ha ripreso il lavoro con i compagni, col Venezia ci sarà

Ivan telecomanda con Bremer leader

Incitamenti e urla: questa squadra ha bisogno dei continui consigli di Juric da bordocampo. Con l’Udinese sono mancati

Il battesimo di Ricci

Prima a Torino per i nuovi granata, in testa il centrocampista al debutto. E incitamenti per Milinkovic: l’importante sarà iniziare bene

La Gazzetta dello Sport

Il goleador di Fort Toro

Garanzia Sanabria: quando è in casa va al massimo