I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, a tre giorni dalla sfida contro il Venezia del Grande Torino

Tuttosport

-Toro, è tornato Belotti

Dopo due mesi e mezzo presente col Venezia. I tifosi lo aspettano

–Ma ora si ferma Brekalo

Contusione alla coscia per il croato mentre Edera migliora. Per il prodotto del Settore giovanile granata seduta personalizzata

-Per Verdi stile Zico tifosi increduli. L’affetto degli ex compagni granata

Complimenti da Ansaldi a Izzo, fino a Baselli e Parigini

La Gazzetta dello Sport

Toro, nuova regia. Pobega e Ricci chiavi in mano: Juric si affida ai baby talenti

Il tandem di centrocampisti, già assieme nella Under 21, giocherà dal primo minuto sabato contro il Venezia