I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 8 febbraio, due giorni dopo la sconfitta sul campo dell’Udinese

Tuttosport

-Toro, solo 30 gol in 23 partite. Povero attacco! Pellegri e Belotti, c’è bisogno di voi

Sanabria a Udine è apparso stanco, ma resterà il titolare col Venezia: il Gallo andrà in panchina ma il primo sostituto dovrebbe essere ancora l’ex del Milan

-Finali allucinanti. Juric, fai qualcosa!

Nell’ultimo quarto d’ora buttati via 10 punti, di cui 7 dopo l’85’ e già 4 nel recupero. Non è solo sfortuna: anche il tecnico è chiamato a trovare una soluzione

La Gazzetta dello Sport

Toro, voglia di rilancio. Juric prepara il riscatto: ecco i tre punti di forza

Il rientro di Bremer, la solidità del gruppo e l’Olimpico