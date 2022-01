I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 18 gennaio 2022, nella settimana di preparazione verso il Sassuolo

Tuttosport

-Toro, per Gatti si gioca il derby un mese prima

Granata decisi a chiudere col Frosinone per il giovane difensore centrale, anche per evitare la concorrenza che monta non solo dal fronte Juve: pure il Bordeaux!

-Izzo, nuove trattative. Ora l’Udinese accelera

Il club friulano lo ha chiesto in prestito con diritto di riscatto

-Fares va…a ripetizione

Prima settimana di allenamenti mirati per assorbire in fretta il metodo Juric

La Gazzetta dello Sport

Due ali per volare. Singo e Vojvoda trascinano il Toro. Juric conquistato dai loro progressi

L’ivoriano è sempre più travolgente, il kosovaro è cresciuto molto col lavoro

