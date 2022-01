I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 17 gennaio 2022, a due giorni dalla vittoria sulla Sampdoria

La Gazzetta dello Sport

-Tutti i segreti del Toro. Intensità, idee e qualità. Così Juric ha ricostruito la squadra

Difesa alta, piedi buoni, esterni che non si fermano, ruoli “inventati”: adesso per i granata sognare è lecito

–Pellegri, Demba Seck, Lazetic: giovani punte nel mirino

Tuttosport

-Juric vuol dire Eurotoro. Squadra in credito: margini di crescita e unione col tecnico

Finora i granata hanno ottenuto molto meno di quanto avrebbero meritato: i progressi sono costanti, malgrado i danni del Covid e le ripetute assenze pesanti. Se anche il mercato aiutasse…

-Belotti ai margini: rischi e imbarazzi

-Insulti (anche razzisti) a Marassi. Ma Milinkovic-Savic è più forte

Retroscena: un video testimonia la pressione sul portiere dei tifosi blucerchiati