I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 15 gennaio 2022, giorno della sfida alla Sampdoria a Marassi

Tuttosport

-Toro, ricorda la Coppa: riscatto. Dopo la Fiorentina Juric pretende un riscatto vero

A dicembre la Samp a Marassi eliminò il Toro in Coppa Italia: all’epoca Juric fece un gran turnover. A ottobre invece con i titolarissimi il croato stravinse il match di andata contro i blucerchiati

-Fares: “Juric è tosto e io voglio il massimo”

“Vagnati mi ripeteva di venire. Numero 93: il mio codice postale a Parigi”

La Gazzetta dello Sport

-Juric, che voglia di scalata. Samp finestra sull’Europa

Fiducia, un Brekalo super e un Vanja in più tra i pali. Il tecnico chiede il colpo in trasferta: “Crediamoci”

–Ufficiale Fares, granata forti su Demba Seck

L’esterno prende la maglia numero 93. Ora nel mirino la punta 2001 della Spal. Attese novità dal Milan per Pellegri

La Stampa

Toro a Marassi per vedere l’Europa. Juric deve curare il mal da trasferta

Granata oggi in casa della Sampdoria: un successo può cambiare le prospettive già dalla stagione in corso

-Cairo, assalto Nandez

Il presidente del Toro tenta il colpo a sorpresa: e con Giulini parla di Izzo, Baselli e Linetty per trovare la soluzione