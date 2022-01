I titoli sul Torino alla vigilia della trasferta di Genova contro la Sampdoria: la rassegna stampa di venerdì 14 gennaio 2022

Tuttosport

Fares già carico. “Forza Toro”. E adesso Pellegri

L’algerino ieri è stato sottoposto a visite mediche e sarà tra i convocati per Genova. Si intensifica la trattativa per il giovane attaccante che piace a Juric

-Verdi alla Samp, nuovi contatti

D’Aversa è convinto di rilanciare il giocatore

-Brekalo: contratto per un matrimonio

Il croato, anche grazie al connazionale Juric, ha trovato la sua dimensione ideale. A marzo il Toro ne rileverà il cartellino dal Wolfsburg per farne un riferimento del gruppo

La Gazzetta dello Sport

Gemello, il nuovo gioiello del Toro che adesso punta al bis con la Samp

In Promozione a 15 anni, poi solo granata. Dopo il debutto in Serie A da applausi è pronto ad insidiare il posto di Berisha