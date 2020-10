La rassegna stampa di oggi, 18 ottobre 2020 - Toro.it

Nella nostra rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che seguono da vicino il Torino.

La partita di questo pomeriggio contro il Cagliari e i tre casi di positività al Covid-19, un calciatore e due componenti dello staff, riscontrati nella squadra granata sono i temi principali dei quotidiani in edicola quest’oggi che seguono da vicino le vicende del Torino. Ecco i titoli dei giornali nella nostra consueta rassegna stampa.

Tuttosport

“Questo Toro per me è il massimo”

Giampaolo spinge più avanti Belotti e dà 10 al mercato

“Contento di chi ho, non penso a chi non ho. Il Gallo? Voglio che corra nella metà campo avversaria, non nella nostra”

Positivi un giocatore e due dello staff: si sfida anche l’ansia

Attesa per i tamponi: la partita non sembra a rischio, ma al Toro non c’è pace. Un asintomatico in isolamento pure nel Cagliari

Due ali per la B & B

Vojvoda e Rodriguez all’attacco per garantire rifornimenti all’inedita coppia Belotti-Bonazzoli

La Gazzetta dello Sport

I “giochetti” Giampaolo-DiFra accendono Torino-Cagliari

Hanno in comune l’Abruzzo e la ricerca dello spettacolo ma dopo un avvio complesso hanno bisogno di punti

In attacco arriva la B2. Ora tocca a Bonazzoli fare coppia con il Gallo

Indisponibili Izzo e Zaza, debutta il nuovo acquisto. Covid, 3 tesserati positivi: un calciatore e 2 dello staff