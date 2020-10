Torino, la rassegna stampa di oggi 19 ottobre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: i granata perdono a Cagliari, tante cose non funzionano nel nuovo Toro, eccetto Belotti

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro abbia perso e in maniera deludente contro il Cagliari. Tante cose non funzionano tra i granata, eccezion fatta per Belotti.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Cairo e Giampaolo: bravi, bel Toro

Altro disastro e ultimo posto, il Cagliari gode

Numeri inquietanti e record umilianti: 8 gol 80anni dopo

Dal 1940 il Toro non subiva così tante reti nelle prime 3 partite: 56% di sconfitte dal 2019 a oggi. E altri precedenti da Serie B

La Stampa: Toro ultimo da solo. Il progetto di Giampaolo ancora fermo a zero

Ko anche con il Cagliari: poco gioco, steccano i fedelissimi del tecnico

La Repubblica: Il Toro sprofonda, si salva solo Belotti. Giampaolo insiste: “Non cambio gioco”

L’allenatore: “La squadra meritava di più, ora bisogna fare punti”. E difende le scelte: “Gojak in panchina? L’ho visto solo sabato”

La Gazzetta dello Sport: Toro seduto

Belotti non basta, Simeone è decisivo. Un bel Cagliari stende i granata

Corriere Torino: Super Belotti non basta

Contro il Cagliari altra doppietta del capitano, che nel finale sfiora il capolavoro in rovesciata. A 83 reti, stacca Mazzola, ora “caccia” a Graziani