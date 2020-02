Torino: la rassegna stampa di oggi, 19 febbraio 2020 - Toro.it

Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli presenti sui principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

Le dichiarazioni di Moreno Longo sui problemi del Torino, rilasciate dopo la sconfitta contro il Milan, trovano oggi diverso spazio sui quotidiani in edicola. Ma si parla anche dei possibili cambiamenti tattici che l’allenatore potrebbe adottare nel corso delle prossime partite per far uscire la squadra dalla crisi.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

Longo smonta WM

Dal gioco alle tattiche: “Toro da riaccendere”

“La squadra era poco abituata a costruire: si pensava di più all’avversario. Problemi di fondo, non solo crisi di risultati”

Baselli con Zaza-Gallo pre creare e fare gol

Le mosse al vaglio per la sfida di domenica col Parma

“Immenso Grande Torino” E Pablito carica Belotti

Paolo Rossi alla mostra di Vicenza sugli Invincibili: “Una storia mondiale, una leggenda infinita da tramandare”

La Repubblica

Longo: “Il Toro deve imparare a costruire gioco e palle gol”

Stoccate dell’allenatore alla gestione Mazzarri dopo il quinto ko di fila. “Ma lo spirito visto in campo a San Siro mi fa ben sperare per il futuro”

La Stampa

Il Poeta e la crisi del suo Toro: “Sulla B nessuna isteria ma ora dobbiamo svegliarci”

“Claudio Sala: “Il problema è in attacco dove Belotti è sempre troppo solo”

La Gazzetta dello Sport

Toro, ora riparti

Carica Ansaldi: “Torniamo a vincere”

L’argentino indica la via: “Creiamo sempre due-tre occasioni, vanno trasformate”