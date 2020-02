Torino, la rassegna stampa di oggi 18 febbraio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: buio pesto in casa granata, quinto ko di fila e la zona retrocessione che sta incombendo sempre più

Tuttosport: Toro, solo sussulti: è festa Milan!

Longo, progressi ma poca qualità. Rebic-gol castiga

“Passi avanti e tanti margini di crescita: ma ora salviamoci!”

Longo: “Dobbiamo migliorare automatismi, scelte e tempi delle giocate. E sì, voglio Belotti più in area. Però ci crediamo”

CronacaQui: Il Toro all’inferno. Ancora un ko e fanno 5 di fila

Buio a San Siro

La Repubblica: Belotti non crede più in questo Toro: deludente a San Siro

Anche Rincon e Berenguer protagonisti in negativo della quinta sconfitta di fila in campionato. Si salvano il riscoperto Edera e Bremer