Nella nostra consueta rassegna stampa ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

Tuttosport

Sollievo Mandragora: un mese

“E’ solo menisco torno presto!”. Ora l’operazione

“Che paura!”. Esami: al centrocampista sarà ricostruito un punto di sutura ereditato dal precedente intervento

Gennaio: via Rincon o Baselli? Il Toro tornerà su Amrabat

I due granata sono in scadenza e ai margini: Juric voleva il suo pupillo già in estate. “Qualche rinforzo e nuovo salto di qualità”

La Gazzetta dello Sport

Toro, meno male

Mandragora, i legamenti sono ok. Di nuovo con Juric tra 40 giorni