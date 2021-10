I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 18 ottobre 2021, dopo la sconfitta del Maradona di Napoli

Tuttosport

L’ennesima beffa per un Toro bello

Un gol di testa nato dai rimpalli regala a Spalletti l’8^ vittoria di fila: eguagliato Sarri. Ma quanti rimpianti e sfortuna per i granata

“Più occasioni noi con troppi errori. Ma ora ho Belotti”

Juric mastica amaro: “Incredibile non concretizzare in tre contro uno. Ci manca la qualità che davano Praet e Pjaca. Giocare con 2 punte? No. Finalmente c’è il Gallo, mi è piaciuto”

Milinkovic, Bremer e Singo al top

Ospina vola con Anguissa e Koulibaly, male Insigne. Kone debutta provocando il rigore però gioca bene

La Gazzetta dello Sport

Ottovolante Napoli

Osimhen abbatte il Torino. E’ l’ottava vittoria di fila, la capolista sempre più su

Insigne si fa parare un rigore da Milinkovic, i granata sprecano occasioni in contropiede. Spalletti eguaglia Sarri

Juric si sente in credito: “Giochiamo belle gare, ma raccogliamo poco”

Preoccupazione per l’infortunio di Mandragora: “Il ginocchio è quello già operato, oggi gli esami”

La Stampa

Toro, le buone idee non portano punti. Napoli sogna con il ciclone Osimhen

I granata peccano di precisione e alla fine cadono per la rete del nigeriano: per la capolista 8 vittorie su otto partite

La lacrime di Mandragora, il ginocchio fa di nuovo crack

L’infortunio dopo 8′, un anno fa all’Udinese la rottura dei legamenti