Il ritorno in campo del Torino contro il Napoli, un’intervista a Pecci e il ritorno di Belotti: la rassegna stampa

Tuttosport

Sollievo Juric per Rodriguez e Linetty: ci sono!

Il polacco è subito tornato in gruppo, mentre per lo svizzero nessun grave problema dagli ultimi controlli. Tutti e due sono a disposizione per Napoli

Edera migliora ma serve tempo

E’ tornato a corricchiare col pallone

Brekalo a Napoli: è trequarti di Toro

Con Pjaca, Praet e Verdi fuori per infortuniotoccherà all’ex Wolfsburg dare imprevedibilità a un reparto che ritrova Belotti

“Riaprite i cancelli”

L’appello di Pecci a Cairo: “I tifosi devono tornare al Fila: fateli entrare!”

La Stampa

Fine sosta

Il Toro ritrova Belotti cinque partite e 50 giorni dopo. Senza rinnovo deve giocarsi il posto. Juric: “E’ un leone”