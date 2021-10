I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 14 ottobre 2021: mancano tre giorni alla sfida contro il Napoli

La Gazzetta dello Sport

Juric ha risvegliato lo spirito del Toro. E ora aspetta Belotti

Pressing veloce e poi subito in profonditàLa difesa si è compattata attorno a Bremer

Tuttosport

-Emergenza Toro, ma a Napoli con fede

Situazione difficile però Juric non cerca alibi e ha qualche idea su come sorprendere Spalletti

-Sanabria cotto di volo in volo. Speranza Gallo

I tifosi sognano Belotti

-Juric come Giagnoni

L’ex attaccante del Toro, che vinse la coppa italia nel 1971 e l’anno dopo arrivò a un passo dallo scudetto, dipinge: «Iniziai con Liedholm». Una sua mostra a Verona