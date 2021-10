I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 13 ottobre 2021 a quattro giorni dalla sfida contro il Napoli

Tuttosport

-Intercettare Osimhen. Il record europeo, la tv e una gabbia

Nessuno intercetta più palle del Toro (14.3 a partita). Juric amplia la marcatura sul nigeriano e Milinkovic studia i video

-Un nuovo medico: ma il primo è Mozzone

Rodriguez, allarme muscolare con la Svizzera

-Occhio, Napoli su Bremer. Una clausola su Singo, effetto del caso Belotti

Nuove conferme: a De Laurentiis e Spalletti piace il granata, in scadenza nel ’23. L’opzione unilaterale pro Toro per l’esterno fu messa un anno fa quando il Gallo…

La Gazzetta dello Sport

Un Toro da corsa. Lukic e Pobega due maratoneti nel motore di Juric

In media percorrono più di 10 chilometri a partita. Mandragora e Linetty sono in scia, Rincon defilato