I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 12 ottobre 2021, a pochi giorni dalla trasferta di Napoli

Tuttosport

-Juric, Napoli rovente. Dall’impresa col Verona ai sogni dei tifosi granata

Che polemiche a maggio: 1-1 e mandò in Champions la Juve. Al Toro sta battendo anche quell’assurdo pregiudizio. De Laurentiis? Pensava a lui per il dopo Gattuso

-Pjaca ancora out, Pjaca conforta

Esami dall’esito alterno, c’è fiducia per Pobega

-Il Toro rivuole lo stadio pieno

Promozioni speciali per la partita contro il Genoa

–Ko nel derby d’andata, il Toro poi va in tilt: trend da invertire

La Gazzetta dello Sport

Zaza c’è, Belotti accelera. Il Toro ritrova le punte per Napoli. Ora Juric ha i cambi per Sanabria

Tonny tornerà sabato dal Sudamerica con tre partite nelle gambe. Anche gli italiani hanno autonomia limitata, però vogliono esserci



La rassegna stampa sul Torino