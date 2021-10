I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 11 ottobre 2021: la squadra di Juric domenica farà visita al Napoli

Tuttosport

-Belotti, è derby Inter-Milan. Per marmotta un’operazione stile Eriksen

A Inzaghi manca un alter ego di Dzeko per fare coppia con Lautaro. E se Sanchez saluta…

-Maldini già cerca un erede di Ibra. E gioca d’anticipo

Il club rossonero lavora al colpo a zero, però tutto ruota intorno alle condizioni dello svedese: Belotti può essere il jolly scudetto

-Juric non molla Djidji. Lui e Bremer per il Napoli

Nonostante i rigori evitabili provocati con Lazio e Venezia, il tecnico vuole rilanciare l’ivoriano dopo la squalifica

La Gazzetta dello Sport

La diga del Toro. Rodriguez, Bremer e Milinkovic: la terza difesa di A all’esame Osimhen

I granata finora hanno subito solo sette gol. Domenica sfidano il Napoli che di reti ne ha già segnate 18, secondo miglior attacco del campionato

La Repubblica

Ecco Belotti e Zaza, con il Napoli Juric ritrova il suo attacco

L’infermeria si svuota