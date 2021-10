La rassegna stampa di oggi, domenica 10 ottobre 2021: tra rinnovo di Belotti e partita contro il Napoli da preparare

Tuttosport

-Belotti in gruppo, Pjaca il gambero: solo terapie

Il centravanti torna a lavorare assieme alla squadra: salgono le possibilità che col Napoli possa giocare magari anche dal 1′. Passo indietro del croato

-“Gallo via: vuole giocare le coppie”

Ferrante, 124 reti in 254 presenze con la maglia del Toro, entra nelle motivazioni del capitano ed esalta la squadra che, con Juric, può togliersi le soddisfazioni che in questi anni sono mancate

-“Non è più il Toro”

La passione di Resistenza Granata, club di Terza Categoria: “Amiamo il Torino, ma non questo”

La Gazzetta dello Sport

Scugnizzi da Toro. Due napoletani super motivati per provare a fermare Spalletti

Nati a Scampia e con l’azzurro nel cuore: Armando e Rolando giocano anche con i sentimenti

La Stampa

Belotti come Vlahovic, Cairo apre il fronte: “Chi se ne va così deve indennizzare il club”

Sono sempre di più le situazioni in cui un giocatore non rinnova aspettando l’offerta migliore: “I procuratori hanno troppo potere: valorizzi un ragazzo e loro te lo portano via a zero”