I titoli di oggi sul Torino nella rassegna stampa dell’8 ottobre 2021: tra campo e mercato

La Gazzetta dello Sport

-Il Toro ritrova i gol. Belotti corre, Zaza calcia e Juric respira

Cairo sul Gallo: “Fatta un’offerta oltre le possibilità del club, ma non credo voglia firmare il rinnovo”

Tuttosport

–Belotti: scatto verso il Napoli. E Cairo lo saluta

Il presidente è lapidario sul capitano: “Non credo voglia firmare il rinnovo”. Intanto per il centravanti seduta di lavoro individuale, ma intesa, al Filadelfia

-Servono 40 milioni per i riscatti d’oro

E’ la somma che Cairo dovrà pagare se al termine della stagione trasformerà i prestiti in acquisti definitivi: Pjaca, Brekalo, Praet e Mandragora devono conquistare Juric

–Nuovi leader granata

L’assenza di Belotti ha messo in luce la caratura morale oltreché tecnica di Bremer, Mandragora e Sanabria