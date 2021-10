I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 7 ottobre 2021: Juric lavora senza i Nazionali

Tuttosport

-Juric chiede a Cairo una società. Alta tensione, lotte cicliche. Sì, via il medico

“Risoluzione consensuale col capo dei dottori”. Ivan invoca da mesi migliorie e organizzazione

-Buongiorno: “Gruppo unito per la maglia”

Esemplari parole del giovane difensore: con Juric solo due spezzoni

-Robaldo, pena infinita

Tre mesi dopo il definitivo via libera ai lavori, nulla è stato fatto. Quella gru, che illusione: era della Vodafone

La Gazzetta dello Sport

-Primi passi da Toro. Solidità e pressing, c’è il timbro di Juric. Viaggia a ritmo Gasp sul recupero palla

Terza miglior difesa della A, subisce meno tiri di tutti ed è la terza per i recuperi fatti: solo 4 in meno dell’Atalanta.Il neo: i finali

La Repubblica

Toro, “licenziato” da Juric. Si dimette il medico sociale

Sin dal ritiro tra il mister e Minafra c’erano stati contrasti sulla gestione degli infortunati. Decisivo l’affondo dell’allenatore dopo la sconfitta nel derby complici le tante assenze