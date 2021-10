Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola oggi che si occupano del Torino

Le dimissioni del dottor Paolo Minafra ma anche una lunga intervista al direttore tecnico Davide Vagnati: sono questi gli argomenti principali sui quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino. Ecco i titoli dei giornali nella nostra consueta rassegna stampa.

Tuttosport

Effetto Juric, via il capo medico

Il dottore-capo portato da Vagnati ha dato le dimissioni

“Perché tutti questi infortuni? E perché tempi di guarigione così lunghi? Gestione non all’altezza, errori anche della società”: e dopo le accuse del tecnico, il dottor Minafra (ex Spal) ha detto addio

Il piano recuperi. Belotti, ora si spera. E ci riprova pure Zaza

Toro e valori, cuore Melfi

Il Granata Club lucano porta Superga e l’Heysel a scuola: che risposta da prof e alunni!

La Gazzetta dello Sport

Il Muro granata

Bremer ormai è una garanzia. Toro al sicuro con il suo gigante

E’ tra i 3 top difensori del campionato per intercetti, recuperi e duelli aerei

La Stampa

“Juric perfetto per il Toro se lo scegli sai di prendere un uomo forte e diretto”

Davide Vagnati. Il ds granata svela i retroscena del mercato e dei rapporti col tecnico