La rassegna stampa di oggi, martedì 5 ottobre 2021: tra scorie post derby e mercato di riparazione

Tuttosport

-Toro: Juric bussa già per gennaio. “Così si cresce”: rinforzi mirati e casi in scadenza

Variabile Belotti e pista Amrabat legata a Rincon-Baselli. Vagnati: “Gli daremo giocatori col motore fresco, ma…”

-Warming da 1° colpo a Ufo: non gioca mai e andrà in prestito

Preso a inizio mercato, deve crescere: è un esterno offensivo, ma non ha spazio nemmeno ora nonostante i tanti infortunati

-Toro, cosa aspetti a blindare Bremer?

Il brasiliano sempre più nel mirino dei top club: la sua valutazione è altissima, ma ad aspettare troppo si rischia un altro caso Belotti

La Gazzetta dello Sport

-I ragazzi del Filadelfia. Squadra mai così giovane dal ’96. Il Toro del futuro è già presente

Nel derby titolari otto giocatori di età inferiore o pari ai 24, più due di 25: una media mai così bassa da 25 anni