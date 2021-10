I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 4 ottobre 2021: derby alle spalle, la squadra di Juric lavorerà senza i nazionali

Tuttosport

-Staff medico, Juric accusa. Ecco perché

Non c’è intesa con Minafra, erede di Tavana. Ma intanto al Fila arrivano nuovi macchinari

I-l caos dottori, il caso Vagnati. Il ds organico a Cairo ha problemi con Ivan: “Toro, così non va”

Juric: “Gestione non all’altezza, nemmeno vicina alla normalità. Scontri non solo di mercato. E Vagnati al Fila sta in tribuna: solo

-E prosegue l’equivoco Belotti

Il silenzio del Gallo e le indiscrezioni contraddittorie sul suo recupero sconcertano i tifosi: che continuano ad amarlo ma…

La Gazzetta dello Sport

Trampolino derby. Gioco, aggressività, difesa e tifosi: il Torino adesso può ripartire forte

Ecco perché la sconfitta con la Juventus non ha lasciato scorie negative: Juric ha più di un motivo per essere ottimista

La rassegna stampa sul Torino