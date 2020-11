La rassegna stampa di oggi, 2 novembre 2020 - Toro.it

I titoli sul Torino dei quotidiani in edicola lunedì 2 novembre 2020: la follia della squadra granata e la rabbia di Giampaolo

La rabbia di Giampaolo, la follia del Toro che prende due gol in pochi minuti tutti nel recupero. Questi i temi principali dei i giornali che parlano della squadra granata, ieri sconfitta dalla Lazio e ancora a quota un punto in classifica dopo cinque partite, peggior partenza di sempre del club. Ecco la rassegna stampa di oggi, 2 novembre 2020.

I titoli sul Torino: la rassegna

Tuttosport

Arbitro e follie. Chiffi più la difesa, urlo Lazio al 98′. Giampaolo shock.

Il Var non dà un rigore colossale su Verdi e regala quello del 3-3 prima dell’assurda zampata-vittoria di Caicedo



“Ko che ti ammazza, la melma in testa: serve l’esorcista”

Giampaolo: “Follia assoluta. Perdere così non ha giustificazioni, sarà dura smaltirla. Adesso si gioca tutto con Genoa e Crotone”



Sirigu e Verdi, altri errori decisivi

Immobile e Leiva entrano e danno la svolta. Giampaolo e il flop della difesa a 3. Di nuovo bene Bremer e Singo.

La Gazzetta dello Sport

Il veleno in coda

Recupero infinito. L’arbitro va in tilt. Il Toro si butta via. La Lazio ringrazia

L’ira di Giampaolo: “Follia assoluta. Serve l’esorcista”

“Sono avvelenato, mai successa una cosa così. Toro debole di testa”