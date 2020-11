Torino, la rassegna stampa di oggi 1 novembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Giampaolo carica i suoi per quella che potrebbe essere la settimana decisiva. Oggi c’è la Lazio

La rassegna stampa di oggi sul Torino parla di come Marco Giampaolo voglia caricare i suoi a poche ore dalla partita contro la Lazio, che aprirà a una settimana molto importante per il futuro della squadra e quella dello stesso tecnico.

Tuttosport: Il Toro in 7 giorni

Lazio, Genoa, Crotone: c’è Giampaolo in ballo

“Sì, settimana fondamentale. Ci servono punti e autostima”

Giampaolo ammette il passaggio cruciale per trovare il suo Toro

La Stampa: Tamponi negativi e falsi positivi. Toro-Lazio si gioca

Inzaghi perde solo Lazzari e Luis Alberto

La Repubblica: Giampaolo sogna il colpaccio: “Battere la Lazio è la svolta”

Per i granata 8 giorni decisivi: mercoledì c’è il recupero con il Genoa, poi il Crotone. L’allenatore schiererà Verdi a fianco di Belotti e pensa di confermare la rivelazione Singo

La Gazzetta dello Sport: Il Toro all’attacco

Gol, maturità e continuità. Verdi vuole lasciare il segno

Corriere Torino: Giampaolo fa l’architetto: “Voglio un Toro in crescita, anche un mattone alla volta”