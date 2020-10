Torino, la rassegna stampa di oggi 31 ottobre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Cairo in ospedale per Covid, dubbi sulla partita di domani contro la Lazio

La rassegna stampa di oggi sul Torino tratta di due temi principali: la partita di domani contro la Lazio, a forte rischio, e le condizioni di Urbano Cairo, ricoverato in ospedale per Covid.

Tuttosport: Toro, lotta anche Cairo. E con la Lazio forse non si gioca

Il presidente, positivo al Covid, è in ospedale per nuovi esami e cure: “Condizioni abbastanza buone”. Inzaghi spera di recuperare più giocatori che può: la partenza per Torino slitterà a domattina?

Sirigu deve parare anche i fantasmi

Reduce da due prove con tanti errori e complessivamnete svagate, l’azzurro è chiamato alla prova del riscatto, domani contro la Lazio. L’ombra di Milinkovic

CronacaQui: Toro, Cairo in ospedale ricoverato per Covid: “Sto abbastanza bene”

La Repubblica: In campo o no? Toro in attesa dei tamponi della Lazio

La Gazzetta dello Sport: Segre, il figlio del Toro

Dopo una prima da Oscar, ora nei piani di Jacopo c’è la scalata alla regia