Torino, la rassegna stampa di oggi 30 ottobre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: ottimismo per Linetty e Gojak; emerge la freccia di Singo, risorsa preziosa per Giampaolo

La rassegna stampa del 30 ottobre 2020 sul Torino riporta le ultime novità sui piccoli problemi fisici occorsi a Linetty e Gojak nel corso della sfida di Coppa Italia contro il Lecce e le prospettive verso la sfida di domenica: i possibili casi di coronavirus in casa Lazio mettono a rischio lo svolgimento della gara. Ci sono poi diversi approfondimenti su Wilfried Singo, nota lieta della partita infrasettimanale.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport

Verdi nuovo acquisto

Doppia prodezza per voltare pagina

Linetty e Gojak: niente di serio

Il polacco: contusione. Il bosniaco affaticato

Toro, puoi respirare: Belotti ha lavorato in vista della Lazio

Al Filadelfia ha potuto allenarsi regolarmente con i compagni che non avevano giocato contro il Lecce

La priorità di Giampaolo: Toro, su la testa!

Il tecnico e il suo staff potenziano ulteriormente il lavoro dal punto di vista psicologico

Lazio, il rinvio è difficile: oggi la decisione finale

La Gazzetta dello Sport

Singo: la nuova freccia scoccata da Giampaolo ha incantato il Toro

Era un difensore centrale ma con la Primavera è diventato esterno

Gojak già okay. E per Linetty solo una botta

Corriere Torino

Toro, Singo vale oro

Fu Coppitelli, in Primavera, a spostarlo sulla fascia: “L’ivoriano ha un grande futuro. Stiamo parlando di un giocatore potenzialmente di livello europeo”

Gojak e Linetty: doppio sospiro di sollievo

Solo un affaticamento muscolare per il bosniaco. Ottimismo per il polacco