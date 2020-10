Torino, la rassegna stampa di oggi 29 ottobre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Verdi salva il Toro in Coppa Italia contro il Lecce, il commento e l’analisi di Giampaolo

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come sia stata analizzata la vittoria di Coppa Italia contro il Lecce. Riportate anche le parole di Giampaolo.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Sofferenza supplementare: Verdi si sveglia e lancia il Toro

Una doppietta dell’attaccante dopo i tempi regolamentari regalano ai granata l’Entella, ma che sofferenza col Lecce

Giampaolo: “Sì, c’è da lavorare. Belotti? Problemi”

Il tecnico spiega l’assenza del Gallo anche in panchina: “Non era in buone condizioni”. Sulla partita: “Molte cose da rivedere. Si deve essere più corti per evitare pericoli stupidi”

La Stampa: Toro, tracce di autostima oltre la vittoria

Coppa Italia: i granata superano il Lecce dopo i supplementari e ora affronteranno l’Entella al quarto turno. Giampaolo: “Messo un altro mattoncino”

CronacaQui: Il Toro liquida il Lecce dopo i supplementari: “Ma non era scontato”

La Repubblica: Con il Toro B arriva la prima vittoria. Giampaolo: “Ma restano i problemi”

Solo ai supplementari battuto il Lecce 3-1. Vanno a segno Lyanco e due volte Verdi

La Gazzetta dello Sport: Verdi scacciapensieri. Il Toro fa festa

Lecce fuori a testa alta. Decide una doppietta di Simone nel secondo supplementare

Corriere Torino: Semaforo Verdi

Servono i supplementari per battere il Lecce (3-1). Gol di Lyanco e Verdi (2). Entella al quarto turno. “Vincere aiuta: sotto con Lazio, Genoa e Crotone”