Torino, la rassegna stampa di oggi 28 ottobre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: si gioca in Coppa Italia contro il Lecce, le ultime sulla squadra che schiererà Giampaolo

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Marco Giampaolo abbia preparato la partita di questo pomeriggio contro il Lecce. Tutte le ultime di formazione dei granata.

La Stampa: Coppa Italia, debutto senza Sirigu e Belotti. Il Toro scopre Gojak: “Mi ispiro a Modric”

Contro il Lecce, ampio turnover: chi passa trova l’Entella

CronacaQui: Giampaolo rischia tutto. Il Toro di Coppa Italia senza Sirigu e Belotti

La Repubblica: Il Toro 2 per il Lecce. Belotti si riposa, al suo posto Bonazzoli

La Gazzetta dello Sport: È un Toro di Coppa

Bonazzoli arma contro il Lecce. C’è anche Gojak

Corriere Torino: Toro, c’è Gojak e non solo

Presentazione e una maglia da titolare per il bosniaco: “Voglio farmi un nome nel calcio e ho scelto il granata per questo”