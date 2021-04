I titoli sul Torino dei giornali in edicola oggi, 20 aprile 2021: ecco la rassegna stampa

Tiene banco sui giornali di oggi, 20 aprile, la questione Superlega. Le 12 squadre fondatrici sono nel mirino di tutti gli altri club. Lo stesso Cairo ieri si è espresso duramente nei confronti sia di Agnelli che di Marotta. Dalla Superlega al campo, perché domani i granata saranno di scena al Dall’Ara per il turno infrasettimanale. Ecco i titoli principali.

I titoli sul Torino di oggi

La Gazzetta dello Sport

Il biturbo del Toro. Sanabria stellare, Mandragora super: è arrivata la svolta.

Tonny segna al ritmo di Ronaldo, il play è da Nazionale: i due sempre più preziosi

Tuttosport

-Nicola&Belotti, avanti Toro. Ripartire dai 2 pilastri: Cairo prepara il terreno

Il patron chiamato a rinnovare le voglie del Gallo (scadenza ’22) e a confermare il tecnico

-Se Zaza e Mandragora parlano di cuore Toro

Lo spirito granata di Nicola contagia anche gli ex juventini

-“Agnelli sei un Giuda”

In Lega il duro attacco di Cairo. Juventus, Milan e Inter in coro: “Ma noi giocheremo in Serie A”