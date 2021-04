La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Nicola carica il gruppo per la trasferta decisiva a Bologna

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro si stia caricando per la partita contro il Bologna. Le parole di Nicola sono decisive per una partita altrettanto decisiva.

Tuttosport: “Noi come gli eroi del cinema”

Toro, Nicola gira il film salvezza: “Fissi sulla meta”

Il sangue blu di Verdi

La mezzala torna da principe a Bologna, la città in cui è stato re. Da Donadoni a Nicola: trasformazioni e rinascite

CronacaQui: Toro, nuova “genesi”. Nicola motivatore cita Denze Washington

L’allenatore: “Se credi, non puoi deviare”

La Repubblica: Nicola si ispira a CodiceGenesi per la salvezza

Il tecnico come nel film tra mille peripezie: “Dobbiamo puntare dritti al nostro obiettivo”

La Gazzetta dello Sport: Toro, serve il tris

Nicola, che martello. Ora vuole stupire: “Concentrazione alta per l’obiettivo”