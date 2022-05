Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani che si occupano del Torino in edicola quest’oggi

Tuttosport

Juric e Belotti solo in un EuroToro

“Se resto? Penso di sì. Però dipende dalla società”

La schiettezza di Ivan: “Avranno capito chi sono per me i giocatori forti. Vediamo se siamo entrati in sintonia…”

Pressing sul Gallo: “Roma, poi sì o no”. I dubbi del capitano

Il tecnico vuole una risposta anche per capire dove orientare le risorse, il centravanti ancora l’offerta irrinunciabile

Mandragora: riscatto no acquisto sì, con lo sconto

Il mediano è nei piani, ma si tratta con la Juve per abbassare i costi. Idem per Pellegri col Monaco

La festa è pronta, applausi per tutti

Questa sera i tifosi granata saluteranno la squadra con una coreografia di sciarpe e bandiere. Anche chi andrà via sarà ricordato con affetto

La Gazzetta dello Sport

Torino-Roma: presente e futuro

Occasione Juric per battere una big: “Voglio il massimo per un gran finale”

Il tecnico: “Brekalo andrà via, ma avremo uno più forte. Aspetto la scelta di Belotti”

La Stampa

Toro, stasera passerella finale “Belotti? Fatti i passi giusti”

I granata chiudono con la Roma, Juric guarda avanti