I titolo sul Torino nella rassegna stampa di lunedì 23 maggio, primo giorno dopo la fine della stagione di Serie A

Tuttosport

-Belotti? Aspetta Juric

Si prende qualche giorno in più. Per dire sì vuole capire anche i piani

-E Ivan chiede garanzie a Cairo: Toro, un filo di preoccupazione

Juric non vuole rivivere i guai della scorsa estate, il patron non può permettersi di rompere con un tecnico così amato dai tifosi

-Summit Toro-Juve, Mandragora dice sì

I granata sono forti della volontà del giocatore però resta da trovare l’intesa con i bianconeri

La Gazzetta dello Sport

Il Toro guarda avanti. Da Lukic a Ricci, Juric ripartirà dalla miniera d’oro

La stagione ha regalato al tecnico alcune certezze, dal serbo all’azzurrino. Senza dimenticare Zima, Vojvoda e Buongiorno